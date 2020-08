Quentin Jagorel : Un cinéaste à Bercy

Ancien élève de l’École nationale d’administration, Quentin Jagorel est aussi réalisateur, pleinement inscrit dans le film intime et social. Itinéraire d’un personnage hors des clous.

Paysage de terrils, de friches en déshérence couvertes de graffitis ; des murs de briques pourpres, témoins d’une époque industrielle qui a cassé sa pipe. Plein cœur du bassin minier du Pas-de-Calais, Drocourt. Un gros bourg à trois encablures d’Hénin-Beaumont. On y exploitait la houille depuis 1879. Faillites et périclites. L’activité a baissé le rideau en 2002. Les installations ont été rasées. On n’y ressent pas moins le souffle haletant des mineurs, des ouvrières qui ont marné là pendant plus d’un…