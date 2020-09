Requinqués par les municipales, les socialistes sous l’impulsion de leur premier secrétaire appellent à la constitution d’un bloc social-écologique pour l’emporter en 2022.

À Blois, le Parti socialiste a célébré le week-end dernier sa « renaissance ». Et commencé à tracer les contours de ce que ses dirigeants appellent « la gauche d’après ». Une gauche rassemblée avec les écologistes (et d’autres si affinités) « autour d’une offre sociale, écologique, démocratique, féministe et européenne » qui se donne pour horizon la construction d’un « État providence social-écologique ». Après son naufrage électoral de 2017, le parti d’Épinay était donné pour moribond. Les municipales…