Près d’Athènes, des milliers de Kurdes réfugiés dans deux camps survivent grâce à la solidarité internationale, notamment de bénévoles français.

Depuis 7 heures du matin, des femmes aux tenues bigarrées, des hommes la clope au bec et des enfants au sourire éclatant s’activent à l’arrière d’un camion. Des tonnes de pâtes, de lentilles, de riz, de fruits confits et autres douceurs collectées en France sont déchargées pour les réfugiés kurdes de Lavrio, une bourgade à 50 kilomètres d’Athènes, l’une des plus pauvres d’Attique, qui accueille ces exilés depuis des décennies. « Allez, allez ! Activez ! Le camion doit repartir dans trois heures. » Jacques…