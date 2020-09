Vous avez dit « censure » ?

La semaine dernière, je suis allé faire un petit tour, via le Net (1), sur quelques chaînes abusivement dites « d’information » en continu (CADD’« I »EC). Non par plaisir, évidemment : je sais très bien que ce sont des endroits ultraflippants, où on tombe sur des talk-shows pourris à chaque coin de tranche horaire.

Mais je voulais vérifier la véracité de l’affirmation, formulée tout récemment par la patronne d’un mensuel réactionnaire rompue de très longue date à l’art tout orwellien de redire toutes les deux heures devant de vastes publics qu’on-ne-peut-plus-rien-dire publiquement, selon laquelle ce qu’elle appelle « nos libertés » (c’est-à-dire, principalement, la possibilité, pour elle-même et pour les autres paradistes de l’éditocratie réac, qui court de Finkielkraut à Zemmour en passant par Onfray [2], de proférer des insanités sans être contredit·es trop vertement) seraient, ces temps-ci, sévèrement « menacées », en particulier par, je cite, la « cancel culture », cette « culture du lynchage, pratiquée à grande échelle par des antiracistes obsédés par la race et par des féministes obsédées par les places (3) ».