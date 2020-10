Maxime Taffanel évoque sur scène sa modeste carrière de sportif des bassins.

C ent mètres papillon est un spectacle qui tourne depuis trois ans, arrive enfin à Paris (au théâtre de Belleville) et repartira en tournée : il séduit un public plutôt jeune, attiré avec raison par un exercice de vérité – et de traduction par le théâtre – autour du sport de compétition. En règle générale, ce sont plutôt les observateurs et les connaisseurs qui traitent de ce thème à la scène. Le cyclisme, le football, la course à pied, le tennis ont inspiré beaucoup de spectacles, de façon souvent…