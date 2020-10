Mains d’œuvres, à Saint-Ouen : L’art au cœur de la cité

Haut lieu de la vie culturelle en Île-de-France, dont l’existence a longtemps été menacée, Mains d’œuvres a pu rouvrir ses portes et défend plus que jamais sa vision du bien commun.

Ayant vu le jour en 1998, sous le statut d’une association loi 1901, Mains d’œuvres se présente comme un « lieu de création et de diffusion, de recherche et d’expérimentation, destiné à accueillir des artistes de toutes disciplines et des initiatives citoyennes ». En bref : un effervescent vivier artistique et social. Installée à Saint-Ouen dans le quartier du marché aux puces, entre les murs imposants d’un vaste bâtiment (4 000 m²) appartenant à la ville, cette structure d’un genre nouveau – on parle…