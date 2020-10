Un nouvel album du Sun Ra Arkestra rappelle l’inventivité de cette figure mythique du jazz.

Du haut de ses 96 ans, le saxophoniste alto Marshall Allen continue de présider aux destinées du Sun Ra Arkestra, qu’il a rejoint en 1956, et dont il est devenu le légataire à la disparition du leader radieux en 1993. Pour ce nouvel album, le premier depuis vingt ans, l’Arkestra a puisé dans l’immense discographie de Sun Ra, qui compte environ 200 albums enregistrés entre 1956 et 1993 et impressionne aussi par la variété de formes d’une musique irréductible à un genre particulier. Free-jazz bien sûr, mais…