La parole aux scientifiques : Les glaciers, la cryosphère

Politis donne la parole à des experts qui observent la catastrophe climatique en cours. « On entend surtout parler de pays vulnérables, mais la France sera affectée. »

Heïdi Sevestre et Jean-Baptiste Bosson, glaciologues. J.-B. B. : Plus de 220 000 glaciers sont répertoriés dans le monde et 90 % d’entre eux perdent du volume depuis cent vingt ans. Une exception : la région du Karakoram, au Pakistan. L’année dernière, une étude globale a montré qu’entre 1961 et 2016 les glaciers ont perdu plus de 9 600 milliards de tonnes de glace, soit la surface de l’Espagne avec une épaisseur de 20 mètres. Dans les Alpes, les massifs ne sont pas très hauts et fondent rapidement dès que…