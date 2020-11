« Un petit souffle et j’allais tomber », par Luce Mouchel : Un moment d’enfance

Puisqu’il y a le télétravail, pourquoi pas le théâtre à distance ? Lors du premier confinement, un certain nombre de tentatives utilisant Internet ont eu lieu. Il ne s’agit pas là de captations, de mises en boîte à la façon du cinéma, mais de la transmission d’une action immédiate, suivie par un public qui a réservé son droit à en être le spectateur depuis son domicile.

L’acteur Robert Plagnol, qui avait joué La Femme de ma vie d’Andrew Payne sur son site directautheatre.com (et le joue toujours), persévère et commence à accueillir d’autres spectacles, qui sont actuellement des monologues. Luce Mouchel, qu’on connaissait exclusivement comme actrice, s’y révèle une auteure intéressante avec son propre texte, Un petit souffle et j’allais tomber, qu’elle interprète elle-même.