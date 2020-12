Chaînes d'info : « Du blanchiment de l’info sale »

Pour Arnaud Mercier, l’extrême-droitisation des chaînes d’info relève d’une intention éditoriale et consacre une rupture du cahier des charges.

Le glissement réactionnaire de CNews, orchestré par Vincent Bolloré, LCI qui emboîte le pas, les promesses éditoriales trahies, une surenchère dans le relais des fausses informations, la quête du buzz et de l’audience, la place croissante de l’extrême droite, les failles et le manque de courage du Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA), la nécessité de réagir et de se rendre sur les plateaux… Arnaud Mercier (1), chercheur spécialisé dans les médias, décrypte ce que sont devenues les chaînes d’info en…