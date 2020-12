David Bobée : « Les œuvres sont moins importantes que les vivants qui les font »

Dès le premier confinement, le metteur en scène David Bobée avait réagi en faveur des compagnies et des salariés. Il exprime ici sa vision de la situation après neuf mois de crise sanitaire.

Toutes les structures du théâtre public ont dû inventer leur sauvetage et leur nouvelle relation avec le public. David Bobée, qui dirige le Centre dramatique national de -Normandie-Rouen, fait des spectacles hors normes et se situe à la pointe du combat contre l’intolérance et le racisme. Il nous dit comment, avec son équipe, il traverse la crise causée par le Covid-19. Comment avez-vous réagi aux obligations du premier confinement, en mars ? David Bobée : Nous sommes tous entrés dans un monde totalement…