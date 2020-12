De grands films pour la fin de l’année

Cet article est en accès libre. Politis ne vit que par ses lecteurs, en kiosque, sur abonnement papier et internet, c’est la seule garantie d’une information véritablement indépendante. Pour rester fidèle à ses valeurs, votre journal a fait le choix de ne pas prendre de publicité sur son site internet. Ce choix a un coût , aussi, pour contribuer et soutenir notre indépendance, achetez Politis , abonnez-vous .

Muriel ou le temps d’un retour

d’Alain Resnais

Muriel ou le temps d’un retour (1963) est l’un des chefs-d’œuvre d’Alain Resnais. Ce film parvient à rendre -tangible l’une des atrocités les plus terribles auxquelles l’armée française se soit livrée pendant la guerre -d’Algérie – la torture – tout en ayant pour éthique de la considérer comme immontrable. Alain Resnais joue donc avec le hors-champ et avec ce qui pèse sur l’esprit des personnages, en particulier sur celui de Bernard (Jean-Baptiste Thierrée), démobilisé après vingt-deux mois de guerre. « Il ne tient pas en place », dit de lui sa belle-mère, interprétée par l’immense Delphine Seyrig. Elle-même est bouleversée par la venue chez elle de son amour de jeunesse (Jean-Pierre Kérien). Tous les personnages sont morcelés, à l’image du montage fait de séquences brèves, voire de plans de quelques secondes. L’action se passe à Boulogne-sur-Mer, ville martyre pendant la Seconde Guerre mondiale, détruite et en partie reconstruite au début des années 1960. Un décor d’une importance cruciale, comme l’explique l’historien du cinéma François Thomas dans un des suppléments du DVD, qui propose ici une version restaurée du film.

Muriel ou le temps d’un retour, Alain Resnais, Potemkine (DVD ou Blu-ray).

Ariane

de Billy Wilder

Grand admirateur d’Ernst Lubitsch, Billy Wilder a atteint le même esprit de subversion dans ses comédies les plus réussies. Ariane (1957) en fait partie. Avec son casting a priori étrange – Audrey Hepburn, Gary Cooper et Maurice Chevalier –, Billy Wilder tourne là une fantaisie acidulée qui s’avère être une charge contre les hommes prédateurs et une ode à l’amour libre. L’histoire : à Paris, -Chavasse est -détective privé. Il a une fille, Ariane, qui, à force d’ennui, s’intéresse aux affaires qu’il traite. Et c’est ainsi qu’elle se retrouve à sauver la mise à un milliardaire quinquagénaire qu’un mari trompé voulait punir. Le film développe à merveille les jeux du chat et de la -souris entre l’imaginative jeune femme (Audrey Hepburn est épatante) et le séducteur blasé (Gary -Cooper). Ce coffret propose un livre sur le film et des suppléments, dont, dans la version Blu-ray, un entretien passionnant avec le cinéaste signé, en 1980, par Michel Ciment et Annie Tresgot.

Coffret Ariane, Billy Wilder, Carlotta (DVD et Blu-ray)

Coffret François Truffaut

(1968-1978)

La Chambre verte raconte l’histoire d’un homme, au lendemain de la Première Guerre mondiale, durant laquelle il a été soldat, qui préfère vivre avec les morts plutôt qu’avec les vivants, lui qui a perdu sa femme dix ans plus tôt. Il a consacré une chapelle à ses défunts, dont les murs sont ornés de leurs portraits. Cette attitude révèle une tendance morbide. Avouons cependant que tout cinéphile a lui aussi tendance à continuer à vivre avec François Truffaut, même si celui-ci a disparu il y a maintenant vingt-six ans. Ce merveilleux coffret est l’occasion de le retrouver et de (re)voir les films qu’il a réalisés de 1968 à 1978, en version restaurée. La Chambre verte clôt cette série qui contient entre autres La mariée était en noir, L’Enfant sauvage, L’Histoire d’Adèle H. ou L’homme qui aimait les femmes. Où l’on retrouve des thématiques fortes chez lui – le désir, l’enfance… – et des personnages limites, obsessionnels, passionnés. Un livre est compris dans ce coffret ainsi que de nombreux suppléments.

Coffret François Truffaut, la passion cinéma, Arte (8 DVD ou Blu-ray).