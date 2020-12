Inégaux face au réchauffement

La crise climatique est aussi une crise sociale. Le constat est ferme, implacable et déconcertant. Depuis le mouvement des gilets jaunes, « fin du monde, fin du mois, même combat » est clamé dans les manifestations pour le climat et autres mouvements sociaux. Dans un rapport très dense et informatif intitulé « Un climat d’inégalités (1) », l’association Notre affaire à tous (NAAT) documente, décrit et décrypte les réalités derrière ce slogan : inégalités territoriales, générationnelles, de genre, répercussions économiques, sociales, sanitaires, sur l’éducation, les conditions de travail… Une première en France.

Les études universitaires et les rapports politiques étant rares sur ce sujet, NAAT s’en est emparé en lançant un travail de veille médiatique il y a plus d’un an pour nourrir sa newsletter Impacts sur les conséquences socio-environnementales du dérèglement climatique, puis pour établir ce rapport de 140 pages révélant une multitude de références et de chiffres, et s’appuyant sur quatorze témoins attestant des effets du dérèglement sur le territoire français.

Pour Clothilde Baudouin, responsable du projet « Inégalités climatiques » à Notre affaire à tous, le combat de l’association « va au-delà des tribunaux » en choisissant la justice environnementale et sociale comme clé de lecture et d’action : « Si on agit, c’est pour rendre justice aux plus précaires, pour que personne ne soit laissé de côté. Après ces années critiques de défaillances climatiques, la réalité des inégalités climatiques et l’impératif de justice sociale doivent guider l’élaboration de politiques publiques pour permettre à toutes et tous de vivre dans une société résiliente. »