Loi « séparatismes » : L’islamisme ciblé très large

C’est, paraît-il, l’un des derniers textes majeurs du quinquennat. Et pas le moins controversé. Le « projet de loi confortant les principes républicains » que le Conseil des ministres devait adopter mercredi 9 décembre, jour anniversaire de la loi sur la laïcité de 1905, ambitionne de fermer les angles morts de la République face à l’islamisme radical et au terrorisme jihadiste. Pour éviter d’apparaître comme stigmatisant l’ensemble des musulmans, le titre de la loi, dont le projet est apparu il y a plus de deux ans, n’a cessé d’évoluer, évoquant tour à tour la lutte contre le « communautarisme », puis contre les « séparatismes », avant ce nouvel intitulé adopté après le discours d’Emmanuel Macron le 2 octobre aux Mureaux, dont ce projet de loi est, nous assure-t-on, la traduction législative.

Dénué de référence à la religion ou à la laïcité dans son titre, le texte cible toutefois bel et bien l’islamisme avec une batterie de mesures qui font craindre aux représentants des quatre principales religions des effets collatéraux : neutralité des services publics étendue aux délégataires, contrôle accru du préfet sur les maires, contrat d’engagement républicain imposé aux associations subventionnées, élargissement du pouvoir de dissolution d’associations suspectes de radicalisation, renforcement de la transparence des conditions de l’exercice du culte, scolarisation obligatoire dès l’âge de 3 ans, création du délit de haine en ligne, ajouté après l’assassinat du professeur Samuel Paty, etc.

Comme bien des lois adoptées depuis 2017 dont les intitulés, miracle de la novlangue macronienne, étaient l’exact contraire de ce que leur contenu allait produire, gageons que ce projet de loi confortera moins les principes républicains qu’il ne les affaiblira.