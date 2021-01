Avec une balade gourmande originale, Sylvie Da Silva signe un ouvrage sur la table portugaise. Une cuisine méconnue. Et populaire. Jubilatoire.

C’est une affaire entendue. Au Portugal, la morue est une « amie fidèle ». Il faut revenir aux grandes découvertes pour raconter cette rencontre entre le peuple portugais et la morue (désignant la transformation du cabillaud frais en poisson salé et séché). « À la conquête du monde, bravant tous deux les océans, ils suivent une même trajectoire qui les lie à jamais », écrit en préambule Sylvie Da Silva dans cet ouvrage très personnel et joliment illustré, Portugal. Balades gourmandes, recettes et art de…