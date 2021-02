Inceste : Des lectures pour libérer la parole

En complément de notre dossier, voici quelques livres, manuels et histoires, à destination des enfants, des adolescents ou des adultes, qui sont autant d’outils pour sensibiliser à l’inceste, aux violences… Et ne plus se taire.

INCESTE

Enfance :

Respecte mon corps, Catherine Dolto, Colline Faure-Poirée et Robin, Gallimard Jeunesse Giboulées, réed. 2019, 28 p., 6,50 euros, de 2 à 7 ans.

Et si on se parlait ? Le petit livre pour aider les enfants à parler de tout, sans tabou !, Andréa Bescond et Mathieu Tucker, Harper Collins, 2020, 64 p., 7,50 euros, 3 tomes (3-6 ans, 7-10 ans, 11 ans et +).

La princesse sans bouche, Florence Dutruc-Rousset et Julie Rouvrière, Bayard Jeunesse, coll. « Album découvertes », 2020, 40 p., 13 euros 90, à partir de 5 ans.

Le petit livre pour dire stop aux violences sexuelles faites aux enfants, Delphine Saulière, Gwénaëlle Boulet et Marie Spénale, Bayard Jeunesse, coll. « Les petits livres », 2019, 40 pages, 9,90 euros, téléchargeable gratuitement sur le site de l’éditeur, à partir de 7 ans.

Peau d’âne, bande-dessinée d’Edmond Baudoin, Gallimard Jeunesse, coll. « Fétiches », 2010, 62 pages.

Adolescence :

Luna la nuit, bande-dessinée d’Ingrid Chabert et Clémentine Pochon, Ed. Les enfants rouges, coll. « Isturiale », 2017, 88 p., 15 euros.

L’instant de la fracture, Antoine Dole, Ed. Talents hauts, coll. « Ego », 2018, 64 pages, 7 euros.

La porte de la salle de bain, Sandrine Beau, Eds. Talents hauts, coll. « Ego », 2015, 96 pages, 8 euros.

La fille du canal, Thierry Lenain, Syros, coll. « Tempo+ », 2000, 83 p..

Quelque chose à te dire, Marie-Sophie Vermot, École des loisirs, 2008, 140 p., 9,20 euros.

Les yeux de Lisa, Karine Reysset, École des loisirs, coll. « Medium », 2013, 102 p., 8,50 euros.

Pour les adultes :

Te laisse pas faire ! Les agressions et les abus sexuels expliqués aux enfants, Jocelyne Robert et Jean-François Vachon, Éditions de l’homme, 2019, 128 p., 12,90 euros.

Les pieds bleus, Claude Ponti, Points, 1998, 256 p., 7 euros.

VIOLENCES

Petit doux n’a pas peur, Marie Wabbes, De la Martinière Jeunesse, 2015, 32 p., 13,90 euros, à partir de 3 ans (voire 2).

De Claude Ponti, à l’École des Loisirs : la « trilogie d’Isée » (Mô-Namour, La venture d’Isée, L’avie d’Isée), 2013, 2014, 2015, 48 pages, à partir de 5 euros ; Okilélé, de 6 à 8 ans, 48 pages, à partir de 5 euros.

Toujours de Claude Ponti, Okilélé, École des Loisirs, 1993.

Ma vie est un trésor, Hélène Romano et Germain Barthélémy, ed. Courtes et longues, coll. « je dis mes maux pour mieux », 2020, 40 pages, 19,90 euros.

Harcèlement, inventaire pour ne plus se taire, Emma Strack et Maria Frade, La Martinière Jeunesse, 2020, 160 p., 14,90 euros, à partir de 9 ans.

Le pull, Sandrine Kao, coll. « Tempo+ », Syros, 2015, 112 pages, 6,95 euros, roman ado.

Et quelques classiques :

Mon bel oranger, José Mauro de Vasconcelos (Brésil), 1968.

L’Enfant, Le Bachelier, L’Insurgé, trilogie autobiographique de Jules Vallès, 1879, 1881, 1886.

Poil de carotte, Jules Renard, 1894.

Vipère au poing, Hervé Bazin, 1948.

CORPS, LIBERTE ET INSOUMISSION

