L’inceste : Entendre, comprendre, agir

Sidération. C’est le mot qui domine quand on apprend le nombre de victimes de l’inceste. 6,7 millions de personnes. Ahurissant. Vu que les enfants peinent souvent à témoigner, à dire les faits, on peut estimer, avec la plupart des associations, que ce chiffre est sous-estimé. Les révélations autour de quelques people auront eu le mérite de dévoiler un phénomène de masse largement ignoré. Tout le monde est touché, impacté. Qui, même s’il n’a pas été victime, n’a pas dans son entourage familial ou amical quelqu’un dont il sait qu’il l’a été ? L’inceste a fait irruption dans le débat public il y a plus de trente ans. Rien n’a été mis en place – ou si peu – pour en finir avec ce fléau. Un personnel enseignant non formé, des moyens pour la justice ridicules, une parole des enfants dont on ne tient pas suffisamment compte. Reste, pour les victimes, un chantier sur lequel elles doivent se construire, se reconstruire et se réparer.