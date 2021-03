Éditorial accès libre

par Denis Sieffert ,

En 1994, l’Afrique n’était que le théâtre de la grande rivalité avec les Britanniques. Nous avions un « pré carré » et il fallait le préserver coûte que coûte. Et le « coûte que coûte », ici, pesait son poids de cynisme et de mépris. Pas sûr que les choses aient tellement changé !