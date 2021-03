En dépit des contraintes actuelles, les artistes installés en milieu rural font tout pour continuer de défendre leur idée de la décentralisation.

Y ’en a plus que pour les gros et le haut du pavé ! Communautés de communes, ici “culturo-ego-centrées”, et pour finir brumes et brouillards covid-esques qui empêchent toute visibilité à court, moyen et long terme ! » Extraites du « petit message » adressé par Bruno Hallauer à Politis il y a quelques semaines, ces phrases en donnent le ton, strident. Par ce cri d’impuissance, celui qui a fondé le théâtre de l’Arantelle en 1984 avec sa compagne, Geneviève Blanc, n’entend pas seulement exprimer les…