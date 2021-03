Pandémies : L’inaction organisée

L’origine des zoonoses, de l’avis d’experts qui alertent depuis longtemps déjà, est plus à rechercher du côté des activités humaines que d’un animal en particulier.

Plus d’un an après l’émergence de la pandémie de Covid-19, une équipe d’experts chinois et de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a enquêté sur ses origines en se rendant à Wuhan, en Chine. Un mois plus tard, ils décident finalement de ne pas rendre publiques leurs conclusions provisoires et renvoient ultérieurement à leur rapport complet. Dans la foulée, un collectif d’une trentaine de personnalités appelle à la conduite d’une investigation complète et indépendante. Les premiers résultats n’étaient…