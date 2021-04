François Cusset : Le monde de pendant

Avec Génie du confinement, François Cusset signe un ouvrage aux confins de la réflexion et de la fiction sur nos vies enfermées, tissées d’injustices et d’absurdités. Et d’étincelles de légèreté.

Retour en arrière. Avec quelques chiffres, un chapelet de lieux et de dates. Le 22 janvier 2020, trois villes de la province de Hubei, en Chine, totalisant près de vingt millions d’habitants, sont placées en confinement strict. Une poignée de semaines plus tard, dans la première semaine d’avril, on compte plus de quatre milliards de personnes confinées dans le monde. Derrière les persiennes et les volets fermés, derrière les crépis, les tôles et les murs. Arrive, écrit d’emblée François Cusset, « loin de…