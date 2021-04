Un recueil de conférences et d’entretiens offre une passionnante porte d’entrée dans la pensée du dramaturge Milo Rau.

Milo Rau est l’un des rares hommes de théâtre dont le nom circule au-delà du milieu artistique et des pages qui y sont consacrées dans la presse. Régulièrement, les actions et les créations du Suisse font débat pour des motifs éthiques autant qu’esthétiques. Consacrée au procès du groupe punk Pussy Riots, dont deux chanteuses étaient alors emprisonnées, la pièce Les Procès de Moscou est par exemple interrompue en 2013 par le service fédéral russe des migrations. Five Easy Pieces (2016), où l’artiste fait…