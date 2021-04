Naomi Klein : Retour aux bases

Naomi Klein livre son expertise des luttes pour la justice climatique et sociale aux jeunes générations d’activistes, tout en rendant hommage à leur vitalité et à leur radicalité.

Naomi Klein ne tergiverse pas et affirme qu’il y a « trois feux qui couvent » : le changement climatique, l’intolérance qu’inspirent les migrant·es climatiques à certaines personnes, et surtout « celui qui brûle dans les entrailles des jeunes générations ». Ce dernier est la touche d’espoir, le « grain de sable » nécessaire – et tant attendu – pour consolider les résistances face à la culture économique dominante, que la journaliste dénonce dans ses enquêtes depuis plus de vingt ans (No Logo, La Stratégie…