« Solstice », de Lucas Scholtes : Le futur en mode « oups »

Véritable « BD d’éducation », Solstice, du très jeune Lucas Scholtes, court après deux lycéens pris entre nature, culture et aventure. À lire à tout âge.

N an je sais pas du tout quoi faire, les études ça a l’air chiant et le travail ça a l’air rabaissant. Je sais pas comment font les gens pour s’adapter à tout ça. » -François dit, Gus opine. Les deux amis sont doublement perplexes : face à leur avenir et face à la ville détruite qu’ils surplombent. Dans une semaine, Gus et François passeront le bac. Au lieu de réviser, ils partent à l’aventure. Pourtant, ni l’entrée dans la forêt ni la découverte d’immeubles en ruine n’élimineront leur questionnement…