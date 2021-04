[Vidéo] COVID-19 : Une crise écologique planétaire ?

Cet article est en accès libre. Politis ne vit que par ses lecteurs, en kiosque, sur abonnement papier et internet, c’est la seule garantie d’une information véritablement indépendante. Pour rester fidèle à ses valeurs, votre journal a fait le choix de ne pas prendre de publicité sur son site internet. Ce choix a un coût , aussi, pour contribuer et soutenir notre indépendance, achetez Politis , abonnez-vous .

Cela fait plus d’un an maintenant que nous vivons au rythme du Covid-19, première traduction épidémique de la crise écologique planétaire. Quel que soit le scénario vaccinal nous permettant de sortir de cette période, reste que nous n’en aurons pas fini avec les conséquences politiques, sociales, économiques, géopolitiques de cette pandémie.

Cette visioconférence sera l’occasion d’aborder les raisons profondes de cette pandémie avec Marie-Monique Robin auteure de La fabrique des pandémies (La Découverte) : destruction des écosystèmes, déforestation, urbanisation, agriculture industrielle et globalisation économique qui menace directement la santé planétaire.

Mais par delà les causes, Alain Coulombel auteur de Chronique d’un emballement planétaire (Éditions Libre & solidaire) montre que cette pandémie accentue ou révèle certaines dérives du capitalisme déjà à l’œuvre avant le déclenchement de la crise : illibéralisme et renforcement des dispositifs de surveillance-encadrement de la population, distanciation physique et retour de l’hygiénisme, redistribution des cartes au niveau géopolitique, télétravail…

Même s’il est trop tôt pour tirer des enseignements définitifs de la pandémie actuelle, ce que nous savions avant la crise se confirme avec plus d’acuité : nous ne pouvons plus ignorer notre dépendance à la Terre et aux conditions géophysiques de toute existence. Si nous devions l’oublier, une fois encore, trop pressés de refermer la parenthèse Covid-19, alors les pandémies du futur pourraient être bien plus dramatiques encore.

-Marie-Monique Robin "La Fabrique des pandémies. Préserver la biodiversité, un impératif pour la santé planétaire", éd. La Découverte, 352 pages, 20 euros, paru le 4 fév. 2021 -Alain Coulombel "Chronique d'un emballement planétaire. Vivre au temps du coronavirus sur la planète", éd. Libre & Solidaire, 168 pages, 14 euros. Interview dans Politis n°1641, 17 fév. 2021