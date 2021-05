Algérie : Quand les Kabyles relèvent la tête

L’historien Ali Guenoun retrace la place des contestations « berbéristes » dans le mouvement national algérien, depuis l’après-guerre jusqu’au récent mouvement du Hirak.

C’est peu de dire que l’ouvrage d’Ali Guenoun sur « la question kabyle dans le nationalisme algérien » est une recherche particulièrement fouillée. L’auteur mêle des sources – « exceptionnelles », selon son préfacier et directeur de thèse, l’anthropologue Omar Carlier – orales et écrites, aussi bien côté nationaliste que tirées des archives coloniales, renouvelant en profondeur la compréhension d’une thématique ancienne pour la nation algérienne. Non sans oublier ses conséquences contemporaines dans la…