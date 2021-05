Conscients des dérives de ce rendez-vous théâtral, divers acteurs ont planché pendant un an et formulent aujourd’hui des propositions.

Aura-t-il lieu ? Si oui, dans quelles conditions ? Ces questions sont particulièrement sensibles concernant l’un des grands événements estivaux, le Festival d’Avignon, prévu à ce jour à partir du 5 juillet. Le Off, surtout, qui rassemble chaque année plus de 1 500 compagnies à l’intérieur des remparts de la ville, est de toutes les discussions entre professionnels du spectacle vivant. Annulé pour cause de Covid-19 l’an dernier – de même que le In –, ce rendez-vous constitue un enjeu économique majeur pour…