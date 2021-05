Mixant joyeusement tradition et modernité, le groupe congolais Kasai Allstars sort un excellent nouvel album, enrichi d’électronique.

Originaire de la République démocratique du Congo, avec la capitale Kinshasa comme base principale, le collectif Kasai Allstars – en activité depuis le début des années 2000 – figure parmi les plus remarquables ambassadeurs musicaux actuels du continent africain. Large et mouvant, il compte une quinzaine de membres en son sein, issus de cinq groupes déjà existants. Tous viennent de la région du Kasai mais appartiennent à des ethnies différentes, chacune possédant sa propre culture et sa tradition musicale.…