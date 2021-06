« Espoir féroce », de L’Envoûtante : Du rap qui frappe

Résidant tous deux dans le Béarn, du côté d’Oloron-Sainte-Marie, Bruno Viougeas et Sébastien Tillous se sont rencontrés en 2012 lors d’ateliers de poésie expérimentale. Soudés par une passion commune pour le hip-hop, ils ont décidé de se lancer ensemble dans une aventure musicale. Après un premier EP en 2014, publié sous l’alias Béarn To Be Wild, le duo s’est (heureusement) rebaptisé ensuite L’Envoûtante et n’a cessé de monter en puissance depuis.