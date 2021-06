Sofia Teillet mène une réflexion drôle et subtile sur l’état du vivant.

Entre Sofia Teillet et l’orchidée, ce n’était pas gagné. La relation partait même assez mal. Avec ses airs précieux, sophistiqués, le végétal manquait selon elle terriblement d’humilité. Pourquoi tant de manières quand on est en vente à bas prix dans tous les supermarchés, quand on occupe salles d’attente, vitrines de toutes sortes, voire toilettes de restaurant ? Cette aversion s’est toute-fois transformée, à tel point que la comédienne décide de consacrer à la plante son premier spectacle, De la…