Avignon In : Le triomphe de l’intimité

Cette année plus encore que les autres, le Festival d’Avignon est l’occasion d’interroger nos envies, nos besoins de théâtre. Après un an d’interruption et de nombreux mois de fermeture des scènes, l’ouverture de la 75e édition de ce grand rendez-vous ravive et concentre toutes les questions que nous avons pu nous poser en tant que spectateurs ou acteurs du spectacle vivant. Deux d’entre elles, surtout. Faut-il reprendre le chemin de la création selon les mêmes mécanismes de diffusion et de production, qui préexistent de deux ans au moins aux spectacles eux-mêmes et encouragent sans cesse la nouveauté ? Et le développement de formes légères, -adaptables à toutes situations, doit-il continuer d’être soutenu, et comment ? La déception causée par les premières grandes formes très attendues du festival et le plaisir de découvrir des pièces plus légères en matière technique et humaine aiguillent nos réflexions.

La déception commence dans la Cour d’honneur du Palais des papes, où le festival s’est ouvert avec une Cerisaie qui, pour plusieurs raisons, était sur toutes les lèvres. Déjà, parce qu’elle symbolise le retour de la grande manifestation théâtrale après une année d’interruption. Aussi pour la bonne raison que, le matin de la première de cette mise en scène de l’ultime pièce de Tchekhov, l’auteur et metteur en scène portugais Tiago Rodrigues, directeur du Théâtre national de Lisbonne depuis huit ans, a été nommé à la tête du festival pour succéder à Olivier Py. Enfin, par la présence d’Isabelle Huppert, dans le rôle de l’aristocrate Lioubov. Une « victime sacrificielle des dieux du changement », une héroïne tragique perdue dans un drame tragique.

La vie peine à se frayer un chemin sur le vaste plateau, traversé par des rails sur lesquels se déplacent deux mini-scènes décorées de lustres accrochés à des tiges de réverbère.