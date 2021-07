Avignon off : Un rêve de théâtre

Dans Le Cabaret des absents, François Cervantes s’inspire de l’histoire du Théâtre du Gymnase, à Marseille, pour imaginer un lieu de spectacle fou et idéal. Un carrefour de récits, refuge pour toutes les solitudes.

Le théâtre, pour François Cervantes, est un espace de rencontres, de dialogues impossibles ailleurs ou presque. C’est un lieu où l’on traverse le monde à la suite d’acteurs engagés, lit-on sur le site de sa compagnie L’Entreprise, fondée en 1986 dans « une recherche sur les déchirures et les liens entre le corps et le verbe, entre tradition et création ». Dans Prison possession (2014),par exemple, il raconte lui-même sa longue relation épistolaire avec un détenu. Dans Face à Médée (2017), il permet la…