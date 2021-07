Le secteur du voyage responsable s’étend mais reste réservé aux classes favorisées, faute d’une politique publique.

Faire du tai-chi au bord du lac Titicaca, dans un lieu préservé du tourisme de masse. Prendre le temps de randonner dans le village de Chinchero, au Pérou, et découvrir des ruines incas. Voir le Machu Picchu hors des sentiers battus. Et, pour quelques centaines d’euros de plus, passer quatre jours à partager les traditions des habitants de Patapampa, un village péruvien perché à plus de 4 800 mètres d’altitude. Ce séjour est proposé par Terres des Andes, une agence de voyages spécialisée dans le tourisme…