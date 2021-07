Des cheveux, faisons table rase

Et dans la rue, souvent lors des mobilisations féministes. « Sans parler de mode, dans les collectifs et mouvements, nous sommes plus nombreuses qu’avant », estime Laura, qui participe aux colleuses de Paris. Parce que l’on entretient un lien intime avec ses cheveux, celui-ci est de fait politique. La jeune femme de 28 ans a franchi le pas il y a cinq ans. « On a pu penser que c’était un coup de tête, sourit-elle. Mais cela faisait longtemps que j’y réfléchissais. Je ne me voyais qu’à travers ma longue chevelure blonde chérie par mes parents depuis mon enfance. Il me fallait déconstruire cela à coups de tondeuse. » Car se raser la tête permet aussi de repenser la beauté et ses codes, « même si la première fois que l’on voit son crâne lisse, ça fait vraiment bizarre, reconnaît Laura. _J’ai passé plusieurs semaines à toucher ma peau, à découvrir la forme de mon crâne. Mais j’ai aussi redécouvert mon visage, la forme de mes joues et de mes pommettes. C’est une drôle de sensation, comme si je m’étais débarrassée des artifices qui me cachaient »._Toutefois, son sentiment de liberté s’est rapidement heurté aux remarques non sollicitées qu’elle a essuyées par la suite.