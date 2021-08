Vivre avec l’endométriose : Fanny Pandolfi, 37 ans, vétérinaire

J’ai eu des règles douloureuses quasiment dès l’adolescence, mais on te dit « les règles, ça fait mal, c’est normal ». Donc j’ai accepté de subir la douleur, même si elle a augmenté avec le temps. Dans la période entre l’ovulation et les règles, c’était un supplice, j’avais le ventre bétonné. Au moment des règles, j’avais l’impression qu’on me transperçait les intestins avec un poignard, au point que parfois ça m’arrêtait net dans un mouvement et que j’étais presque incapable de rester debout.

J’avais bien sûr consulté des gynécos, mais personne n’avait évoqué l’endométriose. Elle a été diagnostiquée quand j’avais 32 ans, alors que je m’interrogeais sur la persistance de certains symptômes malgré une intervention consécutive à une dyskératose du col de l’utérus.