« Peaux de vaches », de Patricia Mazuy : Énergie tellurique

Trente-trois ans plus tard, alors qu’il ressort en version restaurée, le film n’a pas pris une ride : Peaux de vaches est le premier long métrage de Patricia Mazuy, qui a ensuite réalisé Saint-Cyr et Sport de filles notamment. Aujourd’hui, on le regarde d’abord avec un gros pincement au cœur : l’un des rôles principaux est tenu par Jean-François Stévenin, disparu le 27 juillet, acteur vif-argent du cinéma français et cinéaste lui-même. Il y joue Roland, de retour de prison, après dix ans, auprès de son frère Gérard, un agriculteur (Jacques Spiesser). Scène initiale et séminale du film, qui pèsera jusqu’à la fin : les deux hommes, ivres, mettent le feu à la ferme de Gérard, tuant accidentellement un vagabond.