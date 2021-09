Dans un essai percutant, Eliane Brum analyse les causes du marasme d’un pays passé en vingt ans de Lula à Bolsonaro.

Celles et ceux qui s’interrogent encore sur les ressorts de la stupéfiante arrivée au pouvoir de Jair Bolsonaro en 2018 dévoreront ce remarquable essai, dont la lecture, aisée même pour les néophytes de la chose brésilienne, est rehaussée par le travail d’édition très soigné de la jeune maison Anacaona. Aucun·e analyste n’avait prévu un tel cataclysme – un président d’extrême droite, chassé de l’armée pour insubordination, homophobe, raciste, misogyne, ennemi des peuples autochtones, etc. Et pas plus la…