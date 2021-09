Ces jeunes qui popularisent l'antifascisme

Face à l’offensive accrue de l’extrême droite, une nouvelle génération de militant·es assume la lutte à visage découvert et investit les médias, sans délaisser le terrain de la rue.

L’extrême droite ne cesse de gagner du terrain. Dans les médias, elle occupe un espace qui croît de manière exponentielle, dicte les débats politiques, imposant son approche et ses obsessions, sur tous les thèmes, de l’immigration aux droits des femmes. En parallèle, ses franges les plus radicales s’organisent autour d’actions violentes flirtant avec le terrorisme (lire page 9). Face à l’ampleur de cette offensive, et à l’imminence d’une catastrophe, les mouvements antifascistes ont désespérément besoin,…