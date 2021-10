Ceux qui agissent pour le climat / La mutation renouvelable des Gafam

Ce sont des mouvements citoyens, des collectivités locales, des experts, des gouvernements, des industriels… Leurs réalisations, contributions et engagements les placent en première ligne de la lutte climatique, à la hauteur des objectifs de l’accord de Paris, quand les négociations multilatérales onusiennes n’avancent qu’à petits pas. Et même si ces avancées ne sont pas toutes exemptes de faiblesses et de critiques, elles pèsent à des niveaux suffisamment significatifs pour être encourageantes. Florilège non exhaustif.

L’effondrement du coût des renouvelables est un événement majeur des politiques énergétiques dans le monde. Une division par trois en une décennie pour l’éolien, par dix pour le solaire photovoltaïque – et peut-être par vingt d’ici à 2025 : la production d’électricité verte est non seulement devenue plus rentable mais financièrement bien plus prévisible que dans les filières fossiles et nucléaire, dont les coûts sont très incertains à terme. Les géants du numérique sont très gourmands en électricité, et…