La Turquie entre conservatisme et modernité

La Turquie nous paraît souvent indéchiffrable. On peine à comprendre ses revirements, on s’interroge sur la nature de son régime, jusqu’à ne pas savoir comment le nommer. Didier Billion, directeur adjoint de l’Institut de relations internationales et stratégiques (Iris), nous propose de précieuses clés de compréhension. Il nous entraîne pour cela dans les méandres d’un siècle d’histoire. Peu de pays en effet ont connu une trajectoire aussi tourmentée. Depuis la révolution kémaliste de 1923 et l’introduction de la laïcité à marche forcée sur les ruines de l’Empire ottoman, combien de revirements ?