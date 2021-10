Clément Bondu montre des jeunes gens en quête d’une place dans le monde.

Au théâtre, l’auteur et metteur en scène Clément Bondu porte des poèmes aux accents de fin du monde. Ses héros, dont il raconte souvent lui-même les histoires sur un plateau crépusculaire, accompagné du compositeur Jean-Baptiste Cognet et de musiciens, sont des voyageurs en quête d’un lieu d’apaisement. Son premier roman, Les Étrangers, est peuplé du même type d’hommes et de femmes, errants mais toujours portés par l’espoir d’un changement. Si ce n’est du monde, au moins de leur rapport à lui. Un prologue…