Aïssa Maïga : « La question de l’eau est entêtante au Sahel »

Situé entre le Mali et le Niger, le village de Tatiste mène un combat de tous les jours pour quelques bidons d’eau, garants de la santé, de la sécurité, de la survie de ses habitant·es. Des crevasses striant la terre aride pendant de longs mois jusqu’aux étendues verdoyantes qui éclosent lorsque les pluies décident de tomber, Aïssa Maïga a filmé les quatre saisons vécues par les villageois·es, avec leurs joies, leurs doutes, leurs peurs, leurs peines. C’est un film de regards : celui du chef du village, conscient que « ce n’est plus comme avant » dans sa vallée de l’Azawagh ; celui inquiet de Houlaye, 14 ans, qui regarde sa mère quitter le village dans l’espoir de trouver un travail ailleurs ; mais aussi celui espiègle d’un enfant qui n’a pas résisté à la tentation de voler quelques gouttes d’eau pour se laver. Et le regard de tout un village lorsque l’eau jaillit des profondeurs de la terre. Oscillant en permanence entre le documentaire et la fiction, Marcher sur l’eau montre avec humilité et poésie les ravages concrets du changement climatique.

Comment avez-vous appréhendé le tournage de ce documentaire et la mise en images du changement climatique ?