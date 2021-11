« Memoria », d'Apichatpong Weerasethakul : Les nuits magnétiques

Depuis son premier long métrage, Mysterious Object at Noon (2000), Apichatpong Weerasethakul fabrique des espaces sensoriels incompatibles avec une position récalcitrante de spectateur conservateur, arc-bouté sur ses manières de voir. Plaquer un cartésianisme sur son cinéma, ce serait comme vouloir rationaliser l’écriture automatique des surréalistes : absurde… D’autant qu’il entre de l’animisme et du chamanisme dans l’univers du cinéma thaïlandais, où des esprits se manifestent dans la nature, tandis que le lien avec les morts est chose familière. On se souvient notamment des dialogues bouleversants entre les vivants et leurs défunts, apparaissant sous la forme de grands singes aux yeux rouges, dans Oncle Boonmee, celui qui se souvient de ses vies antérieures, palme d’or à Cannes en 2010.

Memoria, Apichatpong Weerasethakul, 2 h 15. Pour la première fois, le cinéaste a tourné hors de son pays, en Colombie, avec des comédiens professionnels issus d’horizons différents : la Britannique Tilda Swinton, basée aux États-Unis, ou la Française Jeanne Balibar. Une façon de se déterritorialiser et de perdre une partie de ses repères. D’établir des analogies aussi avec ses films thaïlandais. Et d’introduire des touches d’humour.

Jessica (Tilda Swinton) est en proie à un phénomène mystérieux : une détonation se déclenche dans son esprit de façon récurrente et inexpliquée, provoquant une secousse qui saisit son corps entier, même si elle tente de n’en rien laisser paraître. Jessica est-elle gagnée par un mal psychique ? On pense évidemment à un traumatisme. Encore une fois, il n’y a pas ce genre d’explication dans le cinéma de Weerasethakul, même si Jessica s’interroge sur sa santé mentale et si des réponses clé en main lui sont proposées : comme celle de s’en remettre à Dieu, par exemple. Memoria tourne autour d’un mystère sans offrir de résolution, sinon des signes, des phénomènes, des fantasmagories. Et des moments d’intense poésie.