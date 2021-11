Michel Leclerc : À l ’école de la Résistance

Octobre 1941. Yvonne Hagnauer, alias Goéland, et Roger Hagnauer, dit Pingouin, fondent la Maison d’enfants de Sèvres. Sous l’égide du Secours national, ils se promettent d’y accueillir les Franciliens victimes de la faim, leur offrant foyer et éducation. Toutefois, à partir de 1942, Sèvres recueille de plus en plus d’orphelins de la guerre, fils de résistants, rescapés de bombardements, filles de juifs déportés. Pingouin et Goéland et leurs 500 petits, Michel Leclerc, 1 h 49. Pour protéger les fugitifs, Goéland falsifie les identités. Elle élabore avec eux des biographies alternatives et ment aux autorités. On affiche les photographies de Pétain lorsque les envoyés du gouvernement viennent visiter les lieux. On les fait tomber dès que ceux-ci s’éloignent.

Michel Leclerc, cinéaste connu pour avoir réalisé en 2010 Le Nom des gens, entretient avec la Maison d’enfants de Sèvres une relation personnelle.