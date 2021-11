Anneli Furmark dessine avec finesse une rencontre amoureuse entre deux femmes mûres.

Des galets. Les cases de Walk me to the corner ne sont pas des cases, elles n’ont pas de cadre, non, ce sont des galets. Des galets d’encre, ronds et doux, des bulles d’intimité qui portent les personnages. L’héroïne, d’abord : Elise approche de la soixantaine, elle est journaliste, vit avec son mari et avec amour depuis plus de vingt ans, leurs enfants (deux fils) ont pris leur indépendance. Une vie simple donc. À une fête sans histoire, Elise rencontre Dagmar : elle a le même âge qu’Elise, est médecin,…