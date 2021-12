Le duo Catalina Matorral publie un délectable premier album distillant un genre de néo-folk subtilement mutant et diablement entêtant.

Si Catalina Matorral est un nouveau groupe, les deux personnes qui l’ont créé – la Française Marion Cousin et l’Espagnol Borja Flames – creusent un sillon musical commun depuis déjà quinze ans. Après leur rencontre à Barcelone en 2006, ils ont d’abord œuvré au sein de June et Jim, concevant d’insolites chansons en français (surtout) ou en espagnol. À ce duo originel, devenu un quatuor avec l’adjonction de deux autres musiciens (Renaud Cousin et Igor Estrabol), on doit plusieurs EP et deux beaux albums, Les…