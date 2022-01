Dans Les Imprudents, Isabelle Lafon part sur les traces d’une Marguerite Duras méconnue, à la rencontre de mineurs, d’une strip-teaseuse, d’orphelins.

La liberté, pour Isabelle Lafon, est une quête toujours recommencée. C’est une recherche qui se déploie presque simultanément sur deux terrains : la littérature et la scène, très poreux entre eux, interdépendants. La recherche est semée de doutes. Peut-être même ces doutes sont-ils l’essentiel du chemin. Les Imprudents, créé en juin dernier à Montpellier au Printemps des Comédiens et repris aujourd’hui à La Colline, est un sentier majeur dans cette audacieuse et inquiète aventure que mène depuis une…