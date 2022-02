Anna Colin Lebedev : « En Russie, le discours sur l’Occident menaçant est dominant »

Spécialiste des sociétés ukrainienne et russe, Anna Colin Lebedev analyse le positionnement des populations vis-à-vis de l’idéologie déployée par Poutine et les médias officiels.

Une population entièrement dévouée à Vladimir Poutine, figée dans une posture d’admiration devant son leader guerrier. Cette image uniforme, souvent colportée dans le discours de certains commentateurs, mérite d’être précisée. Noyauté par la propagande du Kremlin, le système médiatique russedécrit une réalité bien différente de celle que l’on voit sur les images à Kyiv ou Kharkiv. À tel point qu’une grande partie de la population du pays ignore tout de ce qui se passe en Ukraine. Ou préfère regarder ailleurs, pour se préserver d’un passé encore heurté par la brutalité des crises économiques comme des répressions de l’ancien régime soviétique. Et, surtout, demeurer loin des agissements méconnus d’un pouvoir notoirement corrompu, dont une majorité persiste à saluer le patriotisme face à une Europe manipulée par les États-Unis. Malgré des poches de contestation encore vives, et d’autres, moins visibles, qui méritent d’être observées. C’est ce que décrit finement Anna Colin Lebedev, spécialiste des sociétés ukrainienne et russe.

Jusqu’à quel point la guerre est-elle vue différemment en Russie par rapport aux sociétés d’Europe de l’Ouest ?

Anna Colin Lebedev : La première chose à comprendre, c’est que les Russes ne disposent pas de la même information que nous. Cette différence va s’intensifier ces prochaines semaines avec le verrouillage en cours. Selon leur façon de s’informer, les Russes forment deux grands groupes – même si c’est plus subtil que cela.

Le premier s’informe par les médias officiels, notamment par la télévision, qui est totalement contrôlée par l’État, ou par les canaux contrôlés d’Internet, dont certains fils d’info en continu proviennent d’agences publiques. Cette information à portée de main ne nous parle pas de la guerre. Certes, l’Ukraine occupe massivement ce paysage médiatique, mais c’est une simple « opération militaire », et pas une « guerre », l’usage du mot étant banni de fait. Ce n’est pas la même réalité. À cela s’ajoute une désinformation pure et simple : les Ukrainiens qui rendent les armes ou accueillent à bras ouverts les soldats russes.

Le discours sur les « néonazis de la place Maïdan » n’a jamais été déconstruit.

De l’autre côté, une frange de la population consulte des médias alternatifs, qu’ils soient écrits, sur Internet, à la télévision ou à la radio. Mais il faut savoir où chercher cette information.

Ces deux cercles ne communiquent pas entre eux et il est très difficile de passer de l’un à l’autre. Dans les sondages d’opinion, la question posée est la suivante : « Approuvez-vous le soutien militaire de la Russie aux Républiques de Donetsk et de Lougansk ? » Ce n’est pas la même chose que : « Soutenez-vous l’invasion massive de l’Ukraine ? » Pour beaucoup de Russes, la guerre n’a pas lieu.

Précisément, comment le sujet « Ukraine » a-t-il évolué dans les mentalités entre le conflit en 2014 et celui qui vient de s’ouvrir ?

D’un côté, on a une vision de l’Ukraine qui est dans la droite ligne de l’image construite par le pouvoir russe en 2014. Le discours sur les néonazis de la place Maïdan, très répandu à l’époque, n’a jamais été déconstruit. Le discours sur l’Occident menaçant est de plus en plus dominant, avec cette idée que les Européens sont manipulés par le marionnettiste américain. L’écrasante majorité considère que les États-Unis et l’Otan sont responsables de la situation en Ukraine. Si l’on se réfère à l’institut de sondage le plus fiable du pays, ce récit semble très ancré.

Cet imaginaire a permis aussi à Vladimir Poutine de lancer son opération sans la légitimation populaire.