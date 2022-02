De nombreux ouvrages, textes inédits ou travaux sur son œuvre, paraissent, auxquels Julien Duval a pris une grande part.

N’en déplaise aux tenants d’une sociologie réactionnaire, sans même évoquer les médiocres « falsificateurs » de l’histoire (1), Pierre Bourdieu demeure, statistiques à l’appui, « le sociologue le plus cité dans le monde ». Disparu il y a vingt ans, le 23 janvier 2002, il continue d’être étudié et son œuvre utilisée par d’innombrables chercheurs. À l’occasion de cet anniversaire, on assiste à une multitude de publications, textes inédits de lui ou portant sur sa pensée (lire encadré). Sans être exhaustif,…