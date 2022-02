DañsFabrik, à Brest : Du vert sur les planches

Événement oscillant entre danse, performance, nouveau cirque et arts visuels, Dañs-Fabrik est né durant l’hiver 2012. L’initiative en revient à Matthieu Banvillet, alors directeur du Quartz, établissement culturel phare de Brest. Après une éclipse forcée en 2021, pandémie oblige, le festival renaît cette année et ouvre par ailleurs un nouveau chapitre de son histoire, à la suite du départ en 2020 de Matthieu Banvillet.

Première femme nommée à ce poste, et entrée en fonction en mars 2021, Maïté Rivière tient désormais la barre du Quartz et assure par conséquent la direction artistique de Dañs-Fabrik. En prise avec notre époque, elle a choisi de placer l'écologie au cœur de l'édition 2022 en proposant à deux chorégraphes français, Betty Tchomanga et Jérôme Bel – tous deux artistes associés à ce haut lieu de la culture brestoise –, de contribuer à la programmation.

Depuis 2009, la première travaille comme interprète en danse contemporaine (on a pu la voir dans plusieurs créations de la tonitruante chorégraphe brésilienne Marlene Monteiro Freitas) et conçoit en parallèle ses propres projets scéniques – dont Madame, belle pièce à l’atmosphère très cinématographique, présentée à DañsFabrik en 2016.

Quant à Jérôme Bel, apparu au début des années 1990, il s’est affirmé comme l’un des chorégraphes les plus singuliers de sa génération.